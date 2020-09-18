Столичные власти закупают камеры, штрафующие водителей за разговор по телефону

Увеличение на 30% количества камер автоматической фиксации в Москве, запланированное столичным ЦОДД, проходит в виде тендера. Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал об этом ранее. Но теперь выяснилось, что комплексы дептрансу требуются не простые, а способные замечать нарушения правил разговора по телефону за рулем! Это следует из тендерной документации.

Напомним, что сейчас в городе действуют 2600 полицейских камер. По данным «Коммерсанта», в собственности ЦОДД находится 711 камер «Стрелка-СТ» и 424 «Стрелка-М». В аренде — 110 «Стрелок-Плюс», 660 «Астр», 222 «Форсажей» и 500 «Автоураганов».

Тендер на сумму в 6 млрд. рублей предполагает предоставление в аренду Москве еще 865 комплексов по производству «писем счастья» в течении 2021-го года. По мнению ряда экспертов, программного обеспечения, позволяющего комплексу автоматической фиксации гарантированно отличать разговор водителя по телефону, скажем, от почесывания им уха на данный момент не существует.