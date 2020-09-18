Столичные власти закупают камеры, штрафующие водителей за разговор по телефону

Увеличение на 30% количества камер автоматической фиксации в Москве, запланированное столичным ЦОДД, проходит в виде тендера. Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал об этом ранее. Но теперь выяснилось, что комплексы дептрансу требуются не простые, а способные замечать нарушения правил разговора по телефону за рулем! Это следует из тендерной документации.
Напомним, что сейчас в городе действуют 2600 полицейских камер. По данным «Коммерсанта», в собственности ЦОДД находится 711 камер «Стрелка-СТ» и 424 «Стрелка-М». В аренде — 110 «Стрелок-Плюс», 660 «Астр», 222 «Форсажей» и 500 «Автоураганов».
Тендер на сумму в 6 млрд. рублей предполагает предоставление в аренду Москве еще 865 комплексов по производству «писем счастья» в течении 2021-го года. По мнению ряда экспертов, программного обеспечения, позволяющего комплексу автоматической фиксации гарантированно отличать разговор водителя по телефону, скажем, от почесывания им уха на данный момент не существует.
Однако это обстоятельство не мешает московскому Дептрансу стремиться «стричь» автоматические штрафы с водителей не только «за скорость», «за выделенку», за перестроение через сплошную разметку, «за отсутствие ОСАГО» (в ближайшем будущем), но и за нарушение, которое невозможно стопроцентно зафиксировать — разговор по телефону за рулем.
Если планы властей воплотятся в жизнь, то в конце концов столичные водители будут в принципе стараться не подносить рук к голове в процессе езды — чтобы не получить 1500 рублей штрафа по ст. 12.36.1 КоАП за «нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средств».
В этом смысле интересно: будут ли приходить «письма счастья» гражданам, которые в процессе езды будут тыкать пальчиком в экран смартфона, установленного на передней панели автомобиля? Формально это тоже — «пользование телефоном».
Если да, то для столичных таксистов настанут суровые времена. Ведь большинство из них, как известно, постоянно, прямо на ходу, лишь изредка отвлекаясь на происходящее на проезжей части, пользуются приложениями агрегаторов, установленными в их гаджетах. С появлением над улицами Москвы новых камер ЦОДД, штрафы им за это будут сыпаться как из рога изобилия. Поскольку иначе поступать «извозчики» просто не могут: иного способа вовремя принять заказ у них на данный момент нет.