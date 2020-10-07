МВД хочет увеличить штрафы за нарушения ПДД

Глава МВД России Владимир Колокольцев 7 октября выступил в Совете Федерации. Помимо отчета о куче ликвидированных нарколабораторий и сотнях тысяч зафиксированных киберпреступлений на территории России, министр упомянул о необходимости усиления кар за нарушения гражданами законодательства.

– При повторном совершении правонарушений необходимы ужесточение и увеличение штрафных санкций, — заявил сенаторам генерал Колокольцев.

Раз речь зашла о штрафах, то, скорее всего, имеется в виду пожелания МВД подправить действующую редакцию КоАП. Если помыслы полицейских будут услышаны законодателям, не исключено, что штрафы увеличатся и в отношении водителей, нарушающих ПДД.

–Те нарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности…, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. Например, в области безопасности движения, — уверен министр.