МВД хочет увеличить штрафы за нарушения ПДД

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Так сложилось, что представители полиции при каждом удобном случае выступают за всевозможные «ужесточения ответственности» и «усиления наказания» для граждан. Просто потому, что представителям этого ведомства свойственен преимущественно карательный стиль мышления. Глава МВД, по данным портала «АвтоВзгляд», подтвердил этот факт еще раз.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 7 октября выступил в Совете Федерации. Помимо отчета о куче ликвидированных нарколабораторий и сотнях тысяч зафиксированных киберпреступлений на территории России, министр упомянул о необходимости усиления кар за нарушения гражданами законодательства.

– При повторном совершении правонарушений необходимы ужесточение и увеличение штрафных санкций, — заявил сенаторам генерал Колокольцев.

Раз речь зашла о штрафах, то, скорее всего, имеется в виду пожелания МВД подправить действующую редакцию КоАП. Если помыслы полицейских будут услышаны законодателям, не исключено, что штрафы увеличатся и в отношении водителей, нарушающих ПДД.

–Те нарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности…, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, конечно, здесь суммы штрафные необходимо увеличивать. Например, в области безопасности движения, — уверен министр.

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
7 октября 2020
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