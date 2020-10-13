Начальник ГИБДД генерал Черников запретил «разводить» водителей за непропуск пешеходов

Рекордный по продолжительности отрезок времени потребовался ГИБДД, чтобы адекватно отреагировать на решение Верховного суда 8-летней давности. Напомним, что еще в 2012-м ВС выпустил разъяснение, что штрафовать водителя за непропуск пешехода на «зебре» следует лишь тогда, когда последний из-за движения машины был вынужден «изменить направление или скорость движения».

Но за долгие годы, прошедшие с тех пор, осознание данной простой мысли, как показывает практика, так и не посетило инспекторов ГИБДД на местах. Наплевав на мнение высшей судебной инстанции страны, они продолжали и, видимо, продолжают штрафовать водителей за формальное нарушение требований ПДД.

Так, согласно п.13.1 Правил, водитель при повороте на перекрестке обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. А по п.14.1 ПДД автовладельцу полагается уступить дорогу безлошадным гражданам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть нерегулируемого пешеходного перехода, либо трамвайные пути. И бравые служители закона трактуют указанные нормы буквально: пока пешеход находится на «зебре» — машина обязана стоять перед ней.

Даже если пешеход, например, уже давно оставил транспортное средство позади, или только ступил на проехжую часть на противоположной от машины полосе движения, водителю, посмевшему двинуться вперед, все-равно «прилетает» штраф на 1500—2500 рублей по ст.12.18 КоАП — за «непропуск».