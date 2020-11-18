Для электросамоктчиков на тротуаре готовят штраф в 1500 рублей

Проект поправок в ПДД, разрабатываемый МВД и Минтрансом, предполагает, что СИМ будет запрещено разгоняться на тротуарах быстрее 20 км/ч, а детям и подросткам младше 14-ти лет от роду будет заказан выезд на дороги с разрешенной скоростью свыше 60 км/ч. То есть, на большинстве улиц населенных пунктов особо отмороженные граждане на электрсамокатах и дальше будут носиться в потоке машин, рискуя в любой момент оказаться под колесами.

Об этом сообщил в ходе конгресса Road Traffic Russia замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. По его словам, после внесения поправок в ПДД повсеместно будут установлены новы дорожные указатели: знак 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и таблички 8.27 и 8.28. Последние будут сообщать: распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.

В случае дорожного инцидента по вине электрорскутериста, ездока на моноколесе или на ином СИМ, к нему будет применяться санкция по статье 12.30 КоАП — «Нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», сообщает «Коммерсант». Если никто при этом не пострадал, штраф составит 1000 рублей, а когда нанесен легкий или средний вред здоровью — 1500 рублей.

При этом, судя по всему, пока никто из чиновников толком не понимает: каким образом будет организован процесс оформления штрафных протоколов хотя бы для электросамокатчиков-нарушителей.