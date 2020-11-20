Генерал ГИБДД Черников рассказал о новых алкотестах для ДПС

— Это не алкотестер, это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. Такие проверки должны быть внедрены, — заявил Михаил Черников.

По словам генерала, новые устройства позволяют за считанные секунды определить: употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Одни приборы реагируют на запрещенные вещества в слюне, а другие — в выдыхаемом воздухе. Один из образцов этой техники в состоянии определить наличие в организме наркотиков за 15 секунд.

По мнению Черникова, это позволит инспектору «вычленить употреблявших из транспортного потока» и провести с ними полноценное медосвидетельствование.

— Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне находить наркотическое вещество, — пояснил он РИА Новости.