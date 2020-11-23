Поле боя: с 1-го января автомобильную аптечку можно не покупать

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года», — сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.

Напомним, что в начале ноября текущего года Минздрав опубликовал приказ №1080н, на основании которого с 1 января 2021 года в стране вводится аптечка нового образца. Им из пока еще обязательно набора медикаментов в машине исключаются: бинты малых размеров (5 см х 5 м и 7 см х 5 м), стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, бактерицидные лейкопластыри, а также узкий рулонный лейкопластырь (1 см х 2,5 м).

Пополнится же аптечка лейкопластырем размером 2 х 500 см, дополнительной упаковкой стерильных салфеток, упаковкой бинтов больших размеров, парой нестерильных масок и дополнительным комплектом перчаток. Как эта новация отразится на водителях, порталу «АвтоВзгляд» рассказал автоэксперт Сергей АСЛАНЯН:

– Придумывая новый Приказ №1008н, Минздрав не поумнел и все еще полагает, что обязанность каждого водителя бросаться на помощь жертвам ДТП, отвергнув врачебный принцип «Не навреди». Поэтому каждый водитель страны обязан готовиться к миссии заранее и комплектовать аптечку. Нового в приказе лишь ее самостоятельная упаковка, а содержимое по-прежнему жестко регламентировано. А прежде ее собирал продавец.