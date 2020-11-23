Поле боя: с 1-го января автомобильную аптечку можно не покупать

«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года», — сказано в сообщении пресс-службы Минздрава.
Напомним, что в начале ноября текущего года Минздрав опубликовал приказ №1080н, на основании которого с 1 января 2021 года в стране вводится аптечка нового образца. Им из пока еще обязательно набора медикаментов в машине исключаются: бинты малых размеров (5 см х 5 м и 7 см х 5 м), стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, бактерицидные лейкопластыри, а также узкий рулонный лейкопластырь (1 см х 2,5 м).
Пополнится же аптечка лейкопластырем размером 2 х 500 см, дополнительной упаковкой стерильных салфеток, упаковкой бинтов больших размеров, парой нестерильных масок и дополнительным комплектом перчаток. Как эта новация отразится на водителях, порталу «АвтоВзгляд» рассказал автоэксперт Сергей АСЛАНЯН:
– Придумывая новый Приказ №1008н, Минздрав не поумнел и все еще полагает, что обязанность каждого водителя бросаться на помощь жертвам ДТП, отвергнув врачебный принцип «Не навреди». Поэтому каждый водитель страны обязан готовиться к миссии заранее и комплектовать аптечку. Нового в приказе лишь ее самостоятельная упаковка, а содержимое по-прежнему жестко регламентировано. А прежде ее собирал продавец.
Водители, поверившие, что теперь разрешено жить своим умом, поплатятся при первой же проверке инспектором ДПС. Главная ошибка Минздрава в том, что живой водитель подразумевается спасителем водителя мертвого. По министерскому сценарию мы не проезжаем мимо, а останавливаемся, расчехляем аптечку и врачуем пострадавшего. В действительности пора перейти на армейский принцип.
Его суть в том, что у солдата аптечка не для оказания первой помощи раненому товарищу, а для себя. Это в кино показывают, как главный герой достает свой индивидуальный перевязочный пакет и бинтует раненого. В реальной боевой обстановке вытворять подобное запрещено. Потому, что использовав жгут и бинт на друга, ты остался без аптечки и тебя самого перевязать будет нечем. В армии командир подразделения (батальона, полка, бригады) дает приказ — в каком кармане у бойца жгут, а в каком ИПП (индивидуальный перевязочный пакет). В бою тот, кто бросился оказывать помощь раненому, шарит по ЕГО карманам, достает ЕГО жгут и ИПП и оказывает первую помощь, оставив свой ИПП и жгут для СЕБЯ.
Водительская аптечка бессмысленна и вызывает недоумение потому, что она нужна ради инспектора ГАИ, чтоб тот не штрафовал. Если бы Минздрав поумнел, то изменил правило: отныне собираем аптечку для себя. С учетом собственных ожиданий, заболеваний и навыков. И если при ДТП граждане, бросившиеся на помощь, открывают аптечку водителя и видят там инсулин, сразу получают подсказку — возможно, человеку стало плохо из-за диабета и спасение его в этом заранее приготовленном шприце.
Для водителей, прошедших спецподготовку по тактической медицине (наиболее полезный вид оказания помощи при ДТП), не возбраняется взять штук пять запасных жгутов и с десяток дополнительных армейских ИПП. Если же Минздрав и вправду поумнеет, тогда мы все ограничимся лишь жгутами и ИПП. Перчатки десяти видов, маски в двух вариантах, ножницы и Инструкция по выздоровлению в полевых условиях, полагающиеся новым приказом №1080н, станут не нужны.