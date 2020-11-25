МВД запретит пользоваться смартфоном при сдаче «города» на «права»

Судя по опубликованному проекту «Административного регламента МВД предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», провалиться при сдаче «города» самым неожиданным образом будет достаточно просто.

Достаточно будет «использовать во время движения телефон и (или) иное средство связи, пользоваться подсказками других лиц». Раньше такого пункта в экзаменационном регламенте не было — только стандартные критические ошибки типа превышения скорости, нарушения правил разворота, выезда на «встречку» и так подобные.

С 1 апреля 2021-го года, когда новый регламент вступит в силу, если соискатель «прав», даже с помощью хендс-фри гарнитуры, ответит на любой телефонный звонок, ему автоматически поставят оценку «не сдал». К точно такому же результату приведет ситуация, когда инспектору, принимающему экзамен, привидится, будто прохожий на дороге жестами подсказывает сдающему экзамен соискателю «прав», что именно тот должен делать.

Среди новых промахов, из-за которых «город» точно не сдашь, стоит упомянуть еще и непристегнутый ремень безопасности.