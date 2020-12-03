Где установлены камеры ГИБДД, штрафующие за разговор по телефону

— Если вы не пристегнуты или используете телефон во время движения, нарушение зафиксирует одна из восьми камер. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения, — говорится в сообщении Департамента транспорта столичной мэрии.

Между тем, напомним, ранее глава ГИБДД Михаил Черников в письме на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового признал большую вероятность того, что новая система будет ошибочно отождествлять любой предмет в руках водителя с телефоном. Что может спровоцировать поток жалоб на необоснованное привлечение к административной ответственности.

Речь идет о санкциях по ст. 12.36.1 КоАП: «Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей».