Где установлены камеры ГИБДД, штрафующие за разговор по телефону

— Если вы не пристегнуты или используете телефон во время движения, нарушение зафиксирует одна из восьми камер. Это сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения, — говорится в сообщении Департамента транспорта столичной мэрии.
Между тем, напомним, ранее глава ГИБДД Михаил Черников в письме на имя первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового признал большую вероятность того, что новая система будет ошибочно отождествлять любой предмет в руках водителя с телефоном. Что может спровоцировать поток жалоб на необоснованное привлечение к административной ответственности.
Речь идет о санкциях по ст. 12.36.1 КоАП: «Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей».
Согласно данным, опубликованным Дептрансом Москвы, камеры, теоретически способные распознавать непристегнутый ремень или разговор по телефону, установлены на внутренней стороне ТТК, (ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 5; внутренней стороне Садового кольца (напротив д. 3, стр. 5 по Сухаревской площади); Северо-Восточной хорде ( у д. 19А, стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца и д. 23 по Окружному приезду); Мичуринском проспекте, д. 80; Звенигородском шоссе (у д. 9 по 3-у Силикатному проезду при движении в направлении МКАД); Проектируемом проезде №7031 (ООТ «Летово», Сосенском поселение) и на проспекте Вернадского, д. 7 по направлению в центр.
Напомним, что Дептранс уже успел пообещать присылать штрафные постановления даже тем водителям, кто держит предмет, похожий на телефон, не только возле уха, но и просто перед собой.