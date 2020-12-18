На экзаменах ГИБДД в машину будут сажать третьего

Кроме этого человека, в салон учебной машины смогут попасть представители общественных советов при МВД, а также сотрудники автошкол. В теории, еще один человек должен «повысить объективность проведения экзамена». Но какими правами будет наделен «третий лишний», в МВД не уточняют. Да и сможет ли он помешать сотруднику ГИБДД, если тот захочет «зарубить» кандидата?

Кстати, от испектора теперь будут требовать, чтобы он прогрел двигатель транспортного средства, перевел коробку передач в нейтральное положение, включил стояночный тормоз и средства аудио- и видеозаписи.

Кроме того, специалисты МВД подготовят перечень улиц и дорог, на которых будет проходить практический экзамен. Притом существующий сейчас порядок, когда последовательность поворотов и разворотов заранее известна, отменят.

Уже известно, что новый регламент начнет действовать 1 апреля 2021 года. Среди прочего, в рамках большой реформы экзаменов «на права» ведомство хочет совместить два этапа проверки навыков вождения, объединив «площадку» и «город».