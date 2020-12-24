Камера-ловушка в Москве массово штрафует стоящие в пробках машины

Депутат Ярослав Нилов обратился к руководителю Дептранса Москвы Максиму Ликсутову и главе столичного ГИБДД Юрию Дроганову с предложением разобраться в обоснованности установки комплекса видеофиксации нарушений ПДД на одном из участков Малой Филевской улицы — от пересечения со Звенигородской улицей до дублера Рублевского шоссе.

Здесь камера следит за нарушением требования знака 3.27 «Остановка запрещена», действующего на данном отрезке улицы. Однако, место это крайне загруженное с точки зрения интенсивности автомобильного трафика. Практически каждый день тут наблюдаются серьезные заторы: утром в сторону центра, вечером и днем — в область.

Комплекс автоматической фиксации настроен каждые две минуты делать снимок и, сравнивая его с предыдущим, выявлять припаркованные машины. Очень часто авто стоят в местной хронической пробке без движения более двух минут. Их комплекс автоматической фиксации определяет как припаркованных и на основании его данных оформляются штрафы в размере 3000 рублей автовладельцам, не нарушавшим никаких правил, а просто оказавшихся под объективом камеры в неудачном месте в неудачное время.

Депутат Нилов обратился к начальнику Дептранса столицы Максиму Ликсутову и главе московской ГИБДД полковнику Юрию Дроганову с предложением «разобраться и принять меры» в ситуации с камерой на Малой Филевской.