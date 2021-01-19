Как и за что оштрафуют водителя вылетевшего с трассы автомобиля

Вылет машины с дороги зимой — случай распространенный. Когда он происходит вследствие ДТП, тут все понятно: кто-то нарушил ПДД, и за это виновник инцидента будет наказан. Но как быть со случаем, когда авто само, без какого-либо воздействия со стороны других машин теряет управление и оказывается за пределами трассы.
Чтобы понять, оштрафуют ли водителя за то, что он, как это пишут в официальных сводках, «не справился с управлением», следует помнить, что сделать это может только сотрудник ГИБДД. Который прибывает для оформления ДТП, то есть «события, возникшего в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».
Когда в результате «улета» машины пострадало исключительно ее железо, автовладелец всегда может сказать, что никакого материального ущерба он не понес, а следовательно и ДТП не было. По этой причине вызов ГИБДД не потребовался, так что и штрафовать его просто некому. Но так происходит далеко не всегда. Полет в чистое поле, да еще без телесных повреждений у обитателей салона — большое везение.
Бывает, что после того, как автомобилист вывезет свой разбитый транспорт из этих самых «полей», хотя бы кто-то из его попутчиков обращается к врачу по поводу какой-либо травмы, полученной в аварии.
Некоторые повреждения организма дают о себе знать не сразу, а через какое-то время после аварии. В этом случае водитель оказывается под дамокловым мечем лишения «прав» за то, что скрылся с места ДТП.
Чаще же всего автомобиль, «убравшийся» с трассы, в процессе полета цепляет еще и какие-то сооружения и объекты, расположенные поблизости от дорожного полотна — отбойники, знаки-указатели, столбы освещения, деревья, наконец. Такое событие однозначно считается ДТП, требующим присутствия сотрудников ГИБДД. Они, скорее всего, оформят водителю штраф по статье 12.33 КоАП — за «повреждение… дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения» — на 5000−10 000 рублей.
Даже если машина снесла всего-лишь дерево, покидать место аварии не стоит. Ведь любые зеленые насаждения тоже кому-то принадлежат — муниципалителу или, например, лесничеству. Сломав автомобилем березку, автовладелец наносит материальный ущерб организации-владельцу. Значит это ДТП и покидать его место до прибытия патрульных — себе дороже в смысле опасности лишиться «прав» впоследствии.