Как и за что оштрафуют водителя вылетевшего с трассы автомобиля

Вылет машины с дороги зимой — случай распространенный. Когда он происходит вследствие ДТП, тут все понятно: кто-то нарушил ПДД, и за это виновник инцидента будет наказан. Но как быть со случаем, когда авто само, без какого-либо воздействия со стороны других машин теряет управление и оказывается за пределами трассы.

Чтобы понять, оштрафуют ли водителя за то, что он, как это пишут в официальных сводках, «не справился с управлением», следует помнить, что сделать это может только сотрудник ГИБДД. Который прибывает для оформления ДТП, то есть «события, возникшего в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Когда в результате «улета» машины пострадало исключительно ее железо, автовладелец всегда может сказать, что никакого материального ущерба он не понес, а следовательно и ДТП не было. По этой причине вызов ГИБДД не потребовался, так что и штрафовать его просто некому. Но так происходит далеко не всегда. Полет в чистое поле, да еще без телесных повреждений у обитателей салона — большое везение.

Бывает, что после того, как автомобилист вывезет свой разбитый транспорт из этих самых «полей», хотя бы кто-то из его попутчиков обращается к врачу по поводу какой-либо травмы, полученной в аварии.