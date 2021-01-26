В Подмосковье камеры научились «ловить» за непристегнутый ремень

Надо заметить, что свежие навыки принесли неплохой улов нарушителей: только за первые пару недель работы комплексов в Москве ГИБДД отправила 100 и 2300 «писем счастья» за непристегунтый ремень и разговоры по телефону, соответственно.

И вот глава УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов вслед за коллегами из Первопрестольной поспешил сообщить, что новые виды нарушений теперь смогут фиксировать и подмосковные камеры. Правда, пока штрафы водителям не выписываются, так как функционал находится на этапе тестирования.

Кроме того, в Подмосковье автомобилистов хотят наказывать за непредоставление преимущества пешеходам и неиспользование ближнего света — все это, разумеется, будет делать «всевидящее око».

Кстати, в 2021 году в России вроде бы должны принять новый Кодекс об Административных Правонарушениях (КоАП), который вводит целый ряд новых штрафов для автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» заранее предупреждает о самых важных из них.