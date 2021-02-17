Россиян намного чаще cтали штрафовать за нарушения ПДД

Между тем, многие министерства и ведомства отмечали: в 2020-м на дорогах было гораздо меньше машин, а значит, число штрафов, по идее, должно было сократиться. Но этого, как видим, не произошло… Более того, количество выписанных постановлений практически сравнялось… с наслением России! Ведь, по данным Росстата, в нашей стране проживает около 146,7 млн человек.

При этом настоящей золотой жилой, из которой активно пополняется государственный бюджет, стали камеры, фиксирующие превышение скорости. Более 85% штрафов были вынесены именно водителям-лихачам! После оглашения этих данных перестаешь удивляться, что на дорогах появляются все новые и новые комплексы.

Притом оборудование его создатели обучают разнообразным свежим премудростям. Совсем недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как лихо новые камеры штрафуют водителей за непристегнутый ремень безопасности. Однако новая технология оказалась небезгрешной: в Сети появились жалобы на постановления, выписанные по ошибке.