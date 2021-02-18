Назван регион, где отсутствуют камеры ГИБДД, но активно работают гаишники

Если говорить точнее, то бескамерный регион в России — всего один, и это — Чукотка. Если в подмосковные водители получили более 30 млн «писем счастья», то «рулевые» Чукотки нахулиганили на жалкие 7000 постановлений.

Причем все штрафы нарушителям были выписаны, как вы уже поняли, исключительно сотрудниками ГИБДД.

Между тем, полицейские радары продолжают эволюционировать. К примеру, в столичном регионе уже запущены камеры, умеющие «штрафовать» водителей за разговоры по телефону и непристегнутый ремень безопасности. Правда, «обилечивают» шоферов они не всегда опрвданно.