МАДИ продолжает издеваться над водителями, игнорируя законы

История, как это регулярно бывает в случае с МАДИ, началась с того, что некий индивидуум «зафиксировал» парковку авто якобы на газоне с помощью пресловутого приложения ПАК ПМ. «Картинка», как водится, вышла смазанной и совершенно не очевидной. На фото видно лишь одно колесо транспортного средства, да и то — стоящее на бордюре.
То есть на элементе дороги, отделяющем проезжую часть от тротуаров или зеленых насаждений (ПДД, кстати сказать, стоять на бордюрах не запрещает). Иными словами, подобная парковка не приводит к гибели ни одной травинки, ни одного кусточка, Что, понятное дело, не помешало МАДИ выписать владельцу т/с штраф (постановление №0356043010520103002008089).
Притом, заметим в который уж раз, Верховный суд РФ давным-давно заявил, что выносить постановления по делам об административных правонарушениях в «упрощенном» порядке (без составления протокола), основываясь исключительно на «показаниях» ПАК ПМ — недопустимо. В том числе и потому, что, как в описываемом случае, они крайне субъективны.
Но МАДИ, как известно, на всякие там законы и разъяснения ВС РФ — плевать, что она блестяще доказала и в продолжении этой истории. Так, по своей обычной (опять же — незаконной) практике, инспекция попыталась в первой декаде февраля принудительно взыскать наложенный штраф, направив Акт в соответствующее подразделение УФССП России.
Хотя делать этого не имела никакого права, поскольку постановление, вынесенное ее должностным лицом, не вступило в законную силу, так как находится в процессе обжалования в районном судн. А этот факт автоматически освобождает привлекаемое лицо от исполнения назначенного наказания до окончания всех судебных процессов.
Цинизм ситуации в том, что МАДИ прекрасно знала, что жалоба на ее постановление находится в суде. Ведь, во-первых, именно в ноябре 2020 года через нее в суд и подавалась. А во-вторых потому, что привлекаемое лицо дважды (в декабре 2020 го и в январе 2021-го) официально уведомляло МАДИ о том, что постановление обжалуется в судебном порядке. Более того: даже получило ответ, что МАДИ в курсе всего происходящего и, цитируем документ, «исполнительный документ для принудительного исполнения в ФССП России не направлялся», поскольку «сведения об обжаловании в суде в информационную систему обеспечения деятельности МАДИ внесены». И вот как это понимать?
Либо «мадишники» сознательно обманывают граждан, усыпляя их бдительность и под шумок переписки лишают кровно заработанных; либо информсистема ведомства настолько кривобока и криворука, что толку от нее — чуть. Но и тот, и другой вариант, согласитесь, красноречиво говорит о «профессионализме» и «компетентности» как рядовых сотрудников инспекции, так и ее руководства.
И если переводить описанное на язык юридический, то можно говорить о том, что МАДИ направляет акты в ФССП для возбуждения исполнительного производства и принудительного взыскания штрафа в отсутствие правового основания, а должностные лица МАДИ проявляют как минимум самоуправство. И теперь весьма любопытно, как отреагирует на это столичная прокуратура, куда попавший под пресс МАДИ гражданин направил соответствующую жалобу.
…Когда материал был подготовлен к печати стало известно, что МАДИ вроде бы отозвала из ФССП исполнительный документ по этому делу. Однако учитывая все вышесказанное, можно ли этому верить?