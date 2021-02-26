МАДИ продолжает издеваться над водителями, игнорируя законы

История, как это регулярно бывает в случае с МАДИ, началась с того, что некий индивидуум «зафиксировал» парковку авто якобы на газоне с помощью пресловутого приложения ПАК ПМ. «Картинка», как водится, вышла смазанной и совершенно не очевидной. На фото видно лишь одно колесо транспортного средства, да и то — стоящее на бордюре.

То есть на элементе дороги, отделяющем проезжую часть от тротуаров или зеленых насаждений (ПДД, кстати сказать, стоять на бордюрах не запрещает). Иными словами, подобная парковка не приводит к гибели ни одной травинки, ни одного кусточка, Что, понятное дело, не помешало МАДИ выписать владельцу т/с штраф (постановление №0356043010520103002008089).

Притом, заметим в который уж раз, Верховный суд РФ давным-давно заявил, что выносить постановления по делам об административных правонарушениях в «упрощенном» порядке (без составления протокола), основываясь исключительно на «показаниях» ПАК ПМ — недопустимо. В том числе и потому, что, как в описываемом случае, они крайне субъективны.