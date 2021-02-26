МАДИ продолжает издеваться над водителями, игнорируя законы

Фото mosday.ru
Произвол Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выходит за рамки и без того неадекватных действий представителей этой структуры. Или, по меньшей мере, свидетельствует о полной некомпетентности ее сотрудников, процветающей благодаря полному попустительству руководства ведомства. Однако ни столичные власти, в чьем ведомстве находится организация, ни структуры, обязанные контролировать исполнение законов страны, упорно не обращают на это внимания. В итоге на десятки и даже сотни тысяч рублей попадают вполне законопослушные, в отличие от «мадишных» инспекторов, граждане, в чем в очередной раз убедился портал «АвтоВзгляд».

История, как это регулярно бывает в случае с МАДИ, началась с того, что некий индивидуум «зафиксировал» парковку авто якобы на газоне с помощью пресловутого приложения ПАК ПМ. «Картинка», как водится, вышла смазанной и совершенно не очевидной. На фото видно лишь одно колесо транспортного средства, да и то — стоящее на бордюре.

То есть на элементе дороги, отделяющем проезжую часть от тротуаров или зеленых насаждений (ПДД, кстати сказать, стоять на бордюрах не запрещает). Иными словами, подобная парковка не приводит к гибели ни одной травинки, ни одного кусточка, Что, понятное дело, не помешало МАДИ выписать владельцу т/с штраф (постановление №0356043010520103002008089).

Притом, заметим в который уж раз, Верховный суд РФ давным-давно заявил, что выносить постановления по делам об административных правонарушениях в «упрощенном» порядке (без составления протокола), основываясь исключительно на «показаниях» ПАК ПМ — недопустимо. В том числе и потому, что, как в описываемом случае, они крайне субъективны.

Фото МАДИ

Но МАДИ, как известно, на всякие там законы и разъяснения ВС РФ — плевать, что она блестяще доказала и в продолжении этой истории. Так, по своей обычной (опять же — незаконной) практике, инспекция попыталась в первой декаде февраля принудительно взыскать наложенный штраф, направив Акт в соответствующее подразделение УФССП России.

Хотя делать этого не имела никакого права, поскольку постановление, вынесенное ее должностным лицом, не вступило в законную силу, так как находится в процессе обжалования в районном судн. А этот факт автоматически освобождает привлекаемое лицо от исполнения назначенного наказания до окончания всех судебных процессов.

Цинизм ситуации в том, что МАДИ прекрасно знала, что жалоба на ее постановление находится в суде. Ведь, во-первых, именно в ноябре 2020 года через нее в суд и подавалась. А во-вторых потому, что привлекаемое лицо дважды (в декабре 2020 го и в январе 2021-го) официально уведомляло МАДИ о том, что постановление обжалуется в судебном порядке. Более того: даже получило ответ, что МАДИ в курсе всего происходящего и, цитируем документ, «исполнительный документ для принудительного исполнения в ФССП России не направлялся», поскольку «сведения об обжаловании в суде в информационную систему обеспечения деятельности МАДИ внесены». И вот как это понимать?

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Либо «мадишники» сознательно обманывают граждан, усыпляя их бдительность и под шумок переписки лишают кровно заработанных; либо информсистема ведомства настолько кривобока и криворука, что толку от нее — чуть. Но и тот, и другой вариант, согласитесь, красноречиво говорит о «профессионализме» и «компетентности» как рядовых сотрудников инспекции, так и ее руководства.

И если переводить описанное на язык юридический, то можно говорить о том, что МАДИ направляет акты в ФССП для возбуждения исполнительного производства и принудительного взыскания штрафа в отсутствие правового основания, а должностные лица МАДИ проявляют как минимум самоуправство. И теперь весьма любопытно, как отреагирует на это столичная прокуратура, куда попавший под пресс МАДИ гражданин направил соответствующую жалобу.

…Когда материал был подготовлен к печати стало известно, что МАДИ вроде бы отозвала из ФССП исполнительный документ по этому делу. Однако учитывая все вышесказанное, можно ли этому верить?

парковка, штрафы, суд, обман, дептранс, скандал
26 февраля 2021
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