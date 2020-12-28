Эксперты обсуждают причины массовой отмены судами незаконных штрафов МАДИ

В мае 2020-го года москвичка Татьяна Сергеева получила штраф в 5000 рублей за ошибку в одной букве в цифровом пропуске. Алгоритм действий тогда подсказали коллеги-автомобилисты и постановление довольно скоро удалось отменить. Однако вскоре в своей почте москвичка обнаружила новый штраф — тоже на 5000 ₽, но уже за парковку на якобы «газоне», который на самом деле являлся грунтовой автостоянкой за домом, где уже много лет паркуется сотня местных жителей.
«Вы что-то путаете: там не газон, а законная парковка», — написала Сергеева в своей жалобе МАДИ, прилагая документ правил землепользования и застройки. Однако добиться справедливости на этот раз ей не удалось и пришлось идти в суд, где в итоге и было принято решение в пользу москвички.
– Оттепель в столичных судах на счет постановлений, вынесенных МАДИ по материалам «Помощников Москвы», на мой взгляд, вызвана накопившимся количеством отмен в Верховном суде РФ (который каждый раз обращал внимание на то, что нижестоящие суды игнорируют его разъяснения, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» ситуацию юрист Михаил Никитин, также отметивший любопытную деталь, что раньше чиновники МАДИ принципиально обжаловали решения районных судов об отмене их постановлений, а сейчас такого не наблюдается.
– По мнению сотрудников ГИБДД, материалы, полученные гражданами с использованием ПАК ПМ, должны рассматриваться по стандартной процедуре, как обычное заявление об административных правонарушениях. Но, к сожалению, по поводу необходимости пресечь нарушения закона транспортными чиновниками, активно продвигающими ПАК ПМ, в Госавтоинспекции отмолчались в очередной раз, — сетует эксперт по системам фото- и видеофиксации Григорий Шухман. — Однако ответ ГИБДД в очередной раз подтвердил, что с самого начала было понятно независимым техническим специалистам и юристам, и что было подтверждено Постановлением Пленума Верховного Суда №20 от 25.06.2019: Автоматическая работа средств фиксации — это их работа без участия человека на этапе фиксации, когда средство само выбирает событие с признаками административного правонарушения, согласно заложенным условиям, а человек максимум включает его в начале смены и выключает в конце.
К сожалению, должностные лица МАДИ и АМПП игнорируют позиции как Верховного суда, так и ГИБДД и, не имея объективных данных об организации дорожного движения на улицах и во дворах, а также о благоустройстве территории, незаконно выписывают штрафы на собственников транспортных средств. Гражданин произвел фиксацию с использованием своего мобильного устройства, не утвержденного как средство измерения, а наши чиновники, по сути, всецело ему доверяют в части квалификации события, как нарушения и практически не глядя выписывают штрафы. Вместо оспаривания которых, многим водителям проще их заплатить, чем обивать пороги, проходя по очереди всю иерархию судов вплоть до ВС РФ, — продолжает Григорий Шухман.
Позитивный же тренд по мнению экспертов, это то, что сегодня хотя бы ГИБДД отказалась от упрощенного правоприменения материалов, полученных от «Помощников Москвы», а суды при рассмотрении таких дел стали опираться не на разъяснения столичного Дептранса, а на закон. Долго ли продлиться праздник «справедливости», прогнозировать никто не берется.