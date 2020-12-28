Эксперты обсуждают причины массовой отмены судами незаконных штрафов МАДИ

В мае 2020-го года москвичка Татьяна Сергеева получила штраф в 5000 рублей за ошибку в одной букве в цифровом пропуске. Алгоритм действий тогда подсказали коллеги-автомобилисты и постановление довольно скоро удалось отменить. Однако вскоре в своей почте москвичка обнаружила новый штраф — тоже на 5000 ₽, но уже за парковку на якобы «газоне», который на самом деле являлся грунтовой автостоянкой за домом, где уже много лет паркуется сотня местных жителей.

«Вы что-то путаете: там не газон, а законная парковка», — написала Сергеева в своей жалобе МАДИ, прилагая документ правил землепользования и застройки. Однако добиться справедливости на этот раз ей не удалось и пришлось идти в суд, где в итоге и было принято решение в пользу москвички.

– Оттепель в столичных судах на счет постановлений, вынесенных МАДИ по материалам «Помощников Москвы», на мой взгляд, вызвана накопившимся количеством отмен в Верховном суде РФ (который каждый раз обращал внимание на то, что нижестоящие суды игнорируют его разъяснения, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» ситуацию юрист Михаил Никитин, также отметивший любопытную деталь, что раньше чиновники МАДИ принципиально обжаловали решения районных судов об отмене их постановлений, а сейчас такого не наблюдается.