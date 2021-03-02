ГИБДД назвала самое опасное время на дорогах Москвы

«Анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности с небольшим возрастанием количества ДТП по пятницам. Также относительно аварийно-безопасной является первая половина суток. После 12:00 дорожно-транспортные происшествия происходят значительно чаще, а пик аварийности приходится на период с 17:00 до 20:00», — говорится в сообщении пресс-службы московской ГИБДД.

В полиции считают, что на формирование существующей картины аварийности могут влиять такие факторы как накопление у водителей усталости за день и усиление интенсивности трафика в конце трудового дня.