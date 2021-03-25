МВД готовит новое наказание за пьяное вождение

Если говорить конкретно, то ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» хотят дополнить новой частью. Последняя должна закрепить жесткие санкции, если водитель, раннее имевший судимость за «пьяное вождение», снова управлял машиной нетрезвым.

Так, максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до трех лет. Вдобавок автомобилистов, совершивших такой проступок, собираются штрафовать, притом на весьма серьезную на сумму — от 300 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативы рассматриваются исправительные работы на срок 2—3 года.

В правительство соответствующий законопроект был внесен в январе 2021 года. Так что теперь остается лишь ждать, готовы ли наши власти начать новый этап «борьбы за трезвость».

И еще одна «социальная» новость. Первого марта Российский союз автостраховщиков обновил Единую автоматизированную систему технического осмотра. В итоге, как выяснил портал «АвтоВзгляд», свежая версия ЕАИСТО до сих пор не позволяет ни проверить актуальность имеющихся диагностических карт, ни оформить новые.