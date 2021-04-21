Как ездят в провинции: из 160 остановленных водителей 132 нарушали ПДД

Одними из первых идею поиска нарушителей через интернет оценили сотрудники ГИБДД из Самары. Некий тамошних водитель установил на свой автомобиль устройство, позволяющее скрывать госномер от камер.

Находчивый автомобилист поделился радостью через соцсети, но уже на следующий день его задержали инспекторы ДПС… Они-то и сказали 24-летнему парню, что нашли его благодаря необдуманному посту в Сети.

Между тем, пока сотрудники МВД уткнулись в компьютеры, на дорогах России творится нечто невообразимое. Так, в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области прошел рейд, в рамках которого ДПС остановила 160 водителей для проверки. Из них 132 нарушали те или иные пункты ПДД!

А это значит, что нам нужны реальные инспекторы на улицах и трассах, а не виртуальные «надсмотрщики», которые лишь подмечают содеянное. Но, как видим, МВД взяла несколько другой курс в вопросе безопасности дорожного движения.

И еще. До последнего времени полицейская система слежки за автомобилями под названием «Паутина» действовала только в Москве и Подмосковье. Теперь она заработала во всех регионах Центрального федерального округа. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о подробностях произошедшего.