В Москве начались массовые «облавы» на тонированные авто

Чтобы были понятны масштабы «бедствия»: только за один день 19 апреля сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение норм светопропускаемости стекол были привлечены 2 428 водителей, выдано 1744 требования об устранении причин правонарушения, а в отношении 25 человек составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ.

Между тем, ст. 19.3 КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Эту статью инспекторы оформляют, когда водители отказывались устранить причину правонарушения — то есть тонировку.

При этом за неповиновение полагается административный штраф от 2 000 до 4 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

И еще одна новость от ГИБДД. До последнего времени полицейская система слежки за автомобилями под названием «Паутина» действовала только в Москве и Подмосковье. Теперь она заработала во всех регионах Центрального федерального округа. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.