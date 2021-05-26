Ужесточение наказаний для пьяных водителей одобрено Госдумой в первом чтении

Разработанный МВД проект поправок в статью 264.1 Уголовного кодекса, ужесточающий кары для водителей, повторно севших за руль в пьяном виде, принят депутатами Госдумы в первом чтении. Согласно предлагаемой новелле, максимальный срок лишения свободы для них увеличивается с двух до трех лет. Максимальный штраф достигнет 500 000 рублей (против 300 000 рублей сейчас).

Предлагавшееся первоначально введение дополнительной кары в виде обязательных работ из представленного к голосованию текста законопроекта исчезло. Ряд депутатов предложил ввести в качестве дополнительного наказания для пойманных за рулем в алкогольном опьянении водителей еще и конфискацию транспортного средства. Не исключено, что эта мера появится в законопроекте ко второму чтению.