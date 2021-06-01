ГИБДД оштрафовала девушку за езду на электросамокате без «прав»

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга оформили ДТП, случившееся 30 мая во дворе дома №35 по Московской улице. 20-летняя местная жительница двигалась на своем электросамокате по тротуару и врезалась в LADA Vesta. Юная гражданка получила ушибы, попала в больницу и после оказания медпомощи ее отправили домой.

Между тем, инспектора ГИБДД выяснили, что ее самокат оснащен электродвигателем мощностью свыше 0,35 кВт. То есть, согласно ПДД, он является полноценным транспортным средством и управлять им можно только при наличии «прав» категории М. Обладательница электросамоката об этом понятия не имела. Как и водительского удостоверения. На этом основании по факту езды без «прав» в ее отношении полиция завела административное дело по части 1 статьи 12.7 КоАП. Штраф по ней составляет 5 000—15 000 рублей.

Одновременно девицу накажут еще и за езду на транспортном средстве по тротуару — на 2 000 рублей.