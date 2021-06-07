Зачем на дорогах России появились «треугольники видимости»

Фото: РИА «Сахалин-Курилы».
Запрещающие знаки и вероятность эвакуации совершенно не пугают российских автомобилистов. Ведь иной раз власти не оставляют им других вариантов, чтобы оставить машину по нужному адресу! Между тем, власти Южно-Сахалинска нашли принципиально новый способ борьбы с «хамской парковкой», установив на одном из перекрестков «треугольники видимости». Зачем, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Так, чтобы водители не парковались перед нерегулируемыми пешеходными переходами, за несколько метров до «зебры» стали устанавливать пластиковые бордюры, создавая таким образом «треугольники видимости» — то есть пространство, благодаря которому выходящий на дорогу пешеход будет хорошо виден автомобилистам.

— То, что мы отбираем парковки и заужаем улицы, — это все миф! Наша первая задача — обеспечить водителям обзор, чтобы они видели пешеходов на подходе к проезжей части, — приводит слова врио начальника УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области Игоря Нама агентство «Сахалин-Курилы».

Правда, горожане не оценили старания ГИБДД и местных властей: водители действительно считают, что у них «отбирают парковки и заужают улицы». По их мнению, вместо «треугольников» лучше было бы отремонтировать тротуары и организовать новые автостоянки. В ответ Госавтоинспекция дала такую статистику: в нескольких местах пластиковые бордюры серьезно снизили аварийность. Так, на 40% упало количество ДТП, на 38% — пострадавших, на 50% — погибших. Кроме того, на 25% увеличилась интенсивность проезда.

Кстати, как выяснил портал «АвтоВзгляд», всего 20% россиян считают, что ситуация с парковочными местами в городах страны более-менее нормальная. Еще 39% отметили, что местным властям нужно заняться этим вопросом как можно скорее.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП
7 июня 2021
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