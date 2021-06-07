Зачем на дорогах России появились «треугольники видимости»

Так, чтобы водители не парковались перед нерегулируемыми пешеходными переходами, за несколько метров до «зебры» стали устанавливать пластиковые бордюры, создавая таким образом «треугольники видимости» — то есть пространство, благодаря которому выходящий на дорогу пешеход будет хорошо виден автомобилистам.

— То, что мы отбираем парковки и заужаем улицы, — это все миф! Наша первая задача — обеспечить водителям обзор, чтобы они видели пешеходов на подходе к проезжей части, — приводит слова врио начальника УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области Игоря Нама агентство «Сахалин-Курилы».

Правда, горожане не оценили старания ГИБДД и местных властей: водители действительно считают, что у них «отбирают парковки и заужают улицы». По их мнению, вместо «треугольников» лучше было бы отремонтировать тротуары и организовать новые автостоянки. В ответ Госавтоинспекция дала такую статистику: в нескольких местах пластиковые бордюры серьезно снизили аварийность. Так, на 40% упало количество ДТП, на 38% — пострадавших, на 50% — погибших. Кроме того, на 25% увеличилась интенсивность проезда.

Кстати, как выяснил портал «АвтоВзгляд», всего 20% россиян считают, что ситуация с парковочными местами в городах страны более-менее нормальная. Еще 39% отметили, что местным властям нужно заняться этим вопросом как можно скорее.