Как ГИБДД отнеслась к предложениям снизить скорость в городах

–С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч, — заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

– Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения, — считает полковник Митрошин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа 2021 года подготовить и предоставить в правительство согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, сообщает ТАСС.