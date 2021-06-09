Госдума окончательно одобрила увеличение штрафов для повторно пьяных за рулем

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект с изменениями в статью 264.1 УК. Сейчас она предполагает штраф до 300 000 рублей, либо лишение свободы на 1—2 года за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Поправками в нее штраф увеличивается до 500 000 рублей, а максимальный срок заключения — до 3-х лет. Ранее ряд экспертов высказывали сомнения по поводу практического смысла этого ужесточения.

Как будто пьяный до потери разума потенциальный нарушитель будет рассуждать: «за 300 000 рублей штрафа я вполне могу себе позволить сесть за руль, а за 500 000 — это как-то дороговато уже…» Или: «потратить за поездку в пьяном виде два года на тюрьму — это вполне по мне, а вот три я уже не готов»?! Особенно если учесть, что, по данным ГИБДД, основной контингент пьяных за рулем, это мужики среднего возраста, ведущие маргинальный образ жизни, зачастую отсидевшие срок за уголовные преступления.

Им что 300 000 рублей штрафа не платить, что 500 000 рублей с него никак не возьмешь. Да и сроками заключения в два или три года этот контингент не напугаешь. Таким образом, новелла реально полезна только ее авторам-депутатам — в качестве дополнительной «галочки» для отчета перед однопартийцами о проделанной работе в Госдуме.