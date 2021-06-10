Глава ГИБДД генерал Черников предложил отменить обязательное ТО для легковушек

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Министерство внутренних дел предлагает освободить владельцев личного автотранспорта от обязательного прохождения техосмотра. Глава ГИБДД РФ считает, что эту процедуру следует сделать для них добровольной. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников считает, что легковые машины, не участвующие в коммерческих перевозках (например такси), должны быть освобождены от необходимости в обязательном порядке проходить государственный техосмотр. Он считает, что ответственные автолюбители больше кого бы то ни было заинтересованы в поддержании своего транспортного средства в исправном состоянии, а потому сами должны проходить эту процедуру по мере реальной необходимости.

По его данным, значительная часть автовладельцев сейчас вынужденно оплачивает услугу по проведению техосмотра — исключительно ради беспроблемного оформления полиса ОСАГО. «На деле же транспортное средство не проходит реальную диагностику», — заявил РИА «Новости» Черников.

Он также сослался на положения «Конвенции о дорожном движении» (Вена, 1968 год), на основании которой разработаны российские ПДД. Согласно международному документу, легковым автомобилям, принадлежащим физическим лицам, техосмотр необязателен. Отмена обязательного ТО не должна затрагивать транспорт, участвующий в перевозках: такси, грузовики, автомобили предприятий и организаций, автобусы. Такой подход, по мнению генерала ГИБДДД, позволит Госавтоинспекции сосредоточиться проведении техосмотров автобусов и такси.

Ведь, по его словам, техническая неисправность — частая сопутствующая причина ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов. Для изменения в порядке ТО для личных легковых авто необходимы поправки в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения».

штрафы, ТО, ОСАГО, безопасность дорожного движения, техническое обслуживание, ГИБДД
10 июня 2021
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