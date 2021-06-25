В процедуре обжалования штрафов ГИБДД появилась новая «ловушка» для автомобилистов

С 1 сентября, когда заработают принятые Госдумой поправки в КоАП, касающиеся обжалования штрафов ГИБДД дистанционно, вступит в силу и постановление правительства РФ на эту тему. Речь идет о возможности оспорить решение инспектора путем обращения на сайт госуслуг.

Самым существенным моментом в правительственном документе является механизм уведомления о вручении автомобилисту извещения о штрафе. Этот пункт важен по той причине, что именно с даты вручения начинает отсчитываться 10-дневный срок, в течении которого постановление может быть обжаловано.

Так, если водитель давал свое согласие на получение постановления через портал госуслуг, то он будет считаться извещенным о штрафе сразу же, как только документ попадает в эту государственную электронную систему. Даже если правонарушитель на портал не заходил.