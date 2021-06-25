В процедуре обжалования штрафов ГИБДД появилась новая «ловушка» для автомобилистов

С 1 сентября, когда заработают принятые Госдумой поправки в КоАП, касающиеся обжалования штрафов ГИБДД дистанционно, вступит в силу и постановление правительства РФ на эту тему. Речь идет о возможности оспорить решение инспектора путем обращения на сайт госуслуг.
Самым существенным моментом в правительственном документе является механизм уведомления о вручении автомобилисту извещения о штрафе. Этот пункт важен по той причине, что именно с даты вручения начинает отсчитываться 10-дневный срок, в течении которого постановление может быть обжаловано.
Так, если водитель давал свое согласие на получение постановления через портал госуслуг, то он будет считаться извещенным о штрафе сразу же, как только документ попадает в эту государственную электронную систему. Даже если правонарушитель на портал не заходил.
Устанавливается, что ему при этом автоматически будет направлено уведомление через SMS, push-cообщение и электронную почту. Проигнорировал такое послание — твои проблемы, гражданин водитель!
Для тех, кто не соглашался на извещение о штрафах через «госуслуги», приготовлена другая ловушка. Человеку достаточно будет зайти на этот ресурс совсем по другой причине, — например для записи ребенка на прием к врачу, — но с этого момента он будет считаться уже извещенным о штрафе. Даже если гражданин не открывал само сообщение о нем в своем личном кабинете.
Напомним, что пропущенный срок обжалования означает автоматическое вступление постановления в силу. И если водитель не оплачивает (даже по незнанию) указанный в нем штраф, в дело вступают судебные приставы — с блокировкой банковских счетов, принудительным списанием штрафа и прочими возможными «прелестями», сообщает «Коммерсант».