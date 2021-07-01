Путин ужесточил наказания за повторную езду в пьяном виде

фото АвтоВзгляд
Президент Владимир Путин поставил свою подпись под поправками в Уголовный кодекс, увеличивающими кары для тех, кто попался на управлении машиной в нетрезвом виде во второй раз. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Теперь, если гражданин, ранее судимый за езду в нетрезвом виде вновь сел за руль выпив или употребив запрещенные вещества, ему грозит более строгое наказание, чем было до сих пор. Так, ему могут назначить принудительные работы сроком до трех лет или лишение свободы на три года, а не на два, как до последнего времени.

В арсенале суда по ч.1 ст. 264 УК РФ появится штраф в размере от 300 до 500 000 рублей.

Помимо прочего, лишение права управления машиной для повторно попавшегося на пьянке за рулем может составить шесть лет.

штрафы, лишение прав, ПДД, автоуголовка, уголовный кодекс
1 июля 2021
91