Путин ужесточил наказания за повторную езду в пьяном виде

Теперь, если гражданин, ранее судимый за езду в нетрезвом виде вновь сел за руль выпив или употребив запрещенные вещества, ему грозит более строгое наказание, чем было до сих пор. Так, ему могут назначить принудительные работы сроком до трех лет или лишение свободы на три года, а не на два, как до последнего времени.

В арсенале суда по ч.1 ст. 264 УК РФ появится штраф в размере от 300 до 500 000 рублей.

Помимо прочего, лишение права управления машиной для повторно попавшегося на пьянке за рулем может составить шесть лет.