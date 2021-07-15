ГИБДД предлагает уменьшить транспортный налог для владельцев машин, прошедших техосмотр

— МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения направлены в правительство, — заявили в пресс-центре министерства.

В МВД отмечают, что ПДД требуют от владельца машины не эксплуатировать ее в случае неисправности, не зависимо от того, прошло ли транспортное средство техосмотр или нет. В связи с этим, министерство предлагает специальные меры для поощрения автомобилистов к добровольному прохождению ТО.

Одним из таких стимулов могло бы стать снижение стоимости полиса ОСАГО или понижение размера транспортного налога для автовладельца, чей авто прошел техосмотр. В МВД призывают все министерства и ведомства, имеющие отношение к этой проблематике, внести соответствующие поправки в российское законодательство о ТО, ОСАГО и налогах.