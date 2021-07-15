За громкое ДТП суд запретил Эдварду Билу гулять по ночам

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) к двум годам ограничения свободы и лишению «прав» на три года. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Ограничение свободы заключается в том, что пранкеру запрещается выходить из дома с восьми вечера до восьми утра и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.
Можно сказать, что блогер отделался легким испугом, поскольку в устроенном им 1 апреля ДТП тяжкие телесные повреждения получила водитель другого автомобиля. Она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, разрывами внутренних органов, открытыми переломами ног и переломом таза.
Максимальное наказание за такое ДТП предусматривает два года тюремного заключения. Напомним также, что Биль устроил аварию, будучи за рулем Audi RS6, которая была снята с учета ГИБДД за три месяца до произошедшей трагедии. За это время он успел «нахватать» на ней около 500 нарушений ПДД на улицах Москвы.
Эксперты портала «АвтоВзгляд» отмечают два характерных момента в этом судебном решении. Прежде всего, интересен тот факт, что Эдуард Биль явно сильно испугался уголовных последствий своего очередного «пранка» на Садовом. Не случайно его адвокатам крайне оперативно удалось договориться о материальной компенсации с пострадавшей, оказавшейся, очень «кстати», сотрудницей аппарата Госдумы. Эта скорость говорит о том, что Биль заплатил ей столько, сколько она запросила, явно не жалея денег.
А во-вторых, суд вынес ему ровно тот приговор, который запросила прокуратура. То есть, по факту получается: именно гособвинение решило, что напуганный Биль заслуживает такого откровенно мягкого наказания. «Гуманизм» по отношению к явному правонарушителю-рецидивисту, да еще при столь мощном общественном резонансе дела, проявленный связкой «прокурор-судья» в данном случае просто поразителен. И наталкивает людей, не понаслышке знакомых с откровенно карательным уклоном нашей правоохранительной системой, на вполне определенные предположения…