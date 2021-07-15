За громкое ДТП суд запретил Эдварду Билу гулять по ночам

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) к двум годам ограничения свободы и лишению «прав» на три года. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Ограничение свободы заключается в том, что пранкеру запрещается выходить из дома с восьми вечера до восьми утра и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья.

Можно сказать, что блогер отделался легким испугом, поскольку в устроенном им 1 апреля ДТП тяжкие телесные повреждения получила водитель другого автомобиля. Она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, разрывами внутренних органов, открытыми переломами ног и переломом таза.

Максимальное наказание за такое ДТП предусматривает два года тюремного заключения. Напомним также, что Биль устроил аварию, будучи за рулем Audi RS6, которая была снята с учета ГИБДД за три месяца до произошедшей трагедии. За это время он успел «нахватать» на ней около 500 нарушений ПДД на улицах Москвы.