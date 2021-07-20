18-летнюю студентку, сбившую трех детей в Солнцево, отправили в СИЗО

Тверской районный суд арестовал и поместил в СИЗО до 16 сентября 18-летнюю Валерию Башкирову. Она управляла Mazda3, которая совершила наезд на трех детей в Солнцево на прошлой неделе. До последнего времени девушка находилась под домашним арестом, поскольку обвинялась по части 3 статьи 264 УК — «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После того, как в больнице скончался второй мальчик из группы сбитых ею детей, обвинение было переквалифицировано на часть 5 статьи 264 УК, которая говорит о смерти в ДТП двух и более людей. По ней Башкировой, которая учится на журналиста в РАНХИГС, грозит до семи лет заключения. В связи с переквалификацией уголовного дела, Главное следственное управление МВД по Москве хадатайствовало перед судом об изменении меры пресечения Башкировой с домашнего ареста на заключение под стражу.