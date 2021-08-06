Как сотрудники ГИБДД вербуют среди водителей стукачей

Официально у сотрудников ГИБДД сейчас нет необходимости «рубить палки», то есть постоянно гнаться за количеством составленных протоколов. Руководство ведомства и Министерства внутренних дел давным-давно открестилось от этой практики, а также многократно и торжественно похоронило «палочную систему». Но как ни крути, а на практике лишь по количеству оформленных в протоколы правонарушений вышестоящие правоохранительные функционеры могут судить об усердии сотрудников ГИБДД «на земле».

И если те не могут похвастаться адекватным количеством протоколов за отчетный период, «наверху» начинают делать оргвыводы. Вот и приходится гаишникам любыми способами находить и оформлять нарушителей. И чем более тяжкие прегрешения удается выявить — тем лучше. Но что делать, если не желают не особо законопослушные граждане попадаться на глаза дорожным полицейским?

Можно в таком случае заняться провоцированием нарушений, специально создавая «ловушки ГИБДД» на дорогах вверенной территории. Но это не всегда безопасно. У каждого первого автомобилиста сейчас в машине стоит видеорегистратор. А массовые жалобы в прокуратуру на полицейский беспредел на дороге, да еще подкрепленные видеосвидетельствами, делают затею с полицейской подставой слишком дорогим для карьеры «удовольствием».