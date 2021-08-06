Как сотрудники ГИБДД вербуют среди водителей стукачей

Официально у сотрудников ГИБДД сейчас нет необходимости «рубить палки», то есть постоянно гнаться за количеством составленных протоколов. Руководство ведомства и Министерства внутренних дел давным-давно открестилось от этой практики, а также многократно и торжественно похоронило «палочную систему». Но как ни крути, а на практике лишь по количеству оформленных в протоколы правонарушений вышестоящие правоохранительные функционеры могут судить об усердии сотрудников ГИБДД «на земле».
И если те не могут похвастаться адекватным количеством протоколов за отчетный период, «наверху» начинают делать оргвыводы. Вот и приходится гаишникам любыми способами находить и оформлять нарушителей. И чем более тяжкие прегрешения удается выявить — тем лучше. Но что делать, если не желают не особо законопослушные граждане попадаться на глаза дорожным полицейским?
Можно в таком случае заняться провоцированием нарушений, специально создавая «ловушки ГИБДД» на дорогах вверенной территории. Но это не всегда безопасно. У каждого первого автомобилиста сейчас в машине стоит видеорегистратор. А массовые жалобы в прокуратуру на полицейский беспредел на дороге, да еще подкрепленные видеосвидетельствами, делают затею с полицейской подставой слишком дорогим для карьеры «удовольствием».
Вот и приходится сотрудникам ГИБДД прибегать к помощи «общеполицейских практик». Например, к использованию стукачей для выявления серьезных правонарушений. Для этого во время очередного рейда или при проверке документов отлавливают местного автомобилиста, который, например, ездит с затонированными передними боковыми окнами. Или, скажем, без полиса ОСАГО.
Далее в беседе с гражданином его «прощупывают» на предмет склонности улаживать отношения с сотрудником полиции в «неофициальной плоскости». В случае положительного результата этого зондирования, водителю предлагают простить его незначительный грешок против ПДД в обмен на сотрудничество. В итоге вербовки (будем называть вещи своими именами!) автомобилист получает возможность решать свои мелкие проблемы с ГИБДД через знакомого сотрудника, а в обмен на это начинает «стучать» своему новому знакомому в погонах на других автомобилистов, замеченных за какими-либо правонарушениями.
Сосед решил тайком от жены посидеть с пивком в машине? Уже через пять минут откуда ни возьмись появится экипаж ГИБДД и оформит ему пьянку за рулем. Спасибо безвестному информатору! Лихач из соседнего дома выехал на «встречку»? На выезде из микрорайона его может ждать сюрприз в виде патруля ДПС, загадочным образом осведомленного об этом инциденте… В таком духе и проистекает неофициальное сотрудничество местной ГИБДД и ее информаторов. Ко всеобщей выгоде и удовольствию.