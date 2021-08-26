ГИБДД будет проверять водителей на алкоголь по-новому

Среди нескольких пунктов новой редакции постановления наиболее важным для водителей можно назвать один. Он гласит, что в процессе тестирования водителя на алкоголь, полицейский будет обязан сообщить гражданину сведения о результатах поверки алкотестера и наличии сведений об этом в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Сейчас сотрудник ГИБДД не обязан сообщать водителю о поверке прибора. Даже если она не проводилась вовремя и алкотестер может «врать», выдавая ложные показания. Помимо этого нововведения, в проекте постановления правительства «уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок технических средств измерения, применяемых для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения».