ГИБДД будет проверять водителей на алкоголь по-новому

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Существующий порядок «продувки» водителей на предмет употребления спиртного требует, по мнению МВД, изменений. Министерство подготовило поправки в соответствующее постановление правительства РФ, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Среди нескольких пунктов новой редакции постановления наиболее важным для водителей можно назвать один. Он гласит, что в процессе тестирования водителя на алкоголь, полицейский будет обязан сообщить гражданину сведения о результатах поверки алкотестера и наличии сведений об этом в федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Сейчас сотрудник ГИБДД не обязан сообщать водителю о поверке прибора. Даже если она не проводилась вовремя и алкотестер может «врать», выдавая ложные показания. Помимо этого нововведения, в проекте постановления правительства «уточняются субъекты, которые уполномочены на проведение поверок технических средств измерения, применяемых для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения».

ПДД, ГИБДД, алкотестер
26 августа 2021
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