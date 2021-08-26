Когда инспектор ГИБДД имеет право запретить снимать себя на видео

МВД неожиданно разродилось ответом на вопрос о том, можно ли снимать на видео полицейских при исполнении ими своих обязанностей или нет? Для начала тут следует вспомнить, что прямого запрета на видеосъемку сотрудника полиции российское законодательство не содержит. Более того, часть четвертая статьи 29 Конституции России говорит, что гражданин имеет право свободно «…производить и распространять информацию любым законным способом». А статья 26.2 КоАП РФ утверждает, что ролик, снятый видеорегистратором, является доказательством зафиксированного правонарушения.

Несмотря на это, МВД утверждает, что запрещать фото- и видеосъемку полицейских все-таки можно. В частности, когда они участвуют в каких-то охранных либо оперативно-розыскных мероприятиях, при рассмотрении административных дел, ради защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, а также в процессе защиты прав граждан.



В качестве примера такого запрета правоохранительное ведомство приводит ситуацию, когда водитель снимает на свой смартфон место ДТП и мешает при этом инспектору ДПС. В МВД считают, что в подобных условиях сотрудник ГИБДД имеет право потребовать от водителя прекратить съемку.