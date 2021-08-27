В Московской области снизилось число ДТП

По итогам семи месяцев 2021 года, число ДТП в Московской области снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, несмотря на снижение количества аварий, специалисты отмечают рост тяжести последствий от ДТП. За истекшие январь-июль в авариях на трассах Подмосковья погибло на 4,5% больше человек, чем в прошлом году.

Ряд экспертов связывают усиление тяжести последствий дорожных инцидентов с изменениями в характере транспортных потоков в регионе. Это произошло после того, как власти Москвы запретили грузовикам движение по МКАД. Предполагалось, что транзитные фуры перейдут на ЦКАД.

— Большегрузы поехали по привычным для них узким «бетонкам» А-107 и А-108, где во многих местах запрещен обгон. Грузовики идут медленно, создавая позади себя «хвост» из машин, которые ждут момента для обгона по встречке. Как следствие, — учащение столкновений лоб в лоб, — считает глава «Союза безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая.