Камеры начнут штрафовать автовладельцев за выброшенный из машины мусор

Заксобрания Москвы и Подмосковья совместно подготовили поправки в статью 8.2 КоАП России, увеличивающие в несколько раз существующие штрафы за выбрасывание мусора из машины. В текущей редакции Кодекса за сброс отходов в неположенном месте полагается 1000—2000 рублей штрафа.

Согласно предлагаемым поправкам, за выброс мусора из легкового автомобиля наказание для физлиц вырастет до 10 000—15 000 рублей штрафа. В случае повторного нарушения в течение года санкция увеличивается вдвое — до 20 000—30 000 рублей.

Отдельно в законопроекте прописана возможность применять камеры автоматической фиксации для документирования фактов замусоривания. Предлагается, что «автоматический» штраф владельцу легковушки обойдется в 10 000 рублей или в 20 000 рублей — в случае рецидива в течение года.