ГИБДД отменила самый несправедливый штраф за превышение скорости

ГИБДД России официально подтвердила, что оформляет не все штрафы за нарушения скоростного режима. С некоторых пор за превышение средней скорости на участке дороги постановления в адрес водителей не выносятся. Оказывается, что полиция прекратила эту практику в Москве, начиная с августа месяца. В Подмосковье подобные нарушения не оформляют с мая-июня текущего года.

Напомним, что оформление штрафов с помощью камер автоматической фиксации за превышение средней скорости на участке дороги стартовало в России в 2013 году. У юристов и правозащитников сразу же возник к этому методу фиксации нарушения ряд вопросов. Ключевой из них упирается в то, что в постановлении о таком административном событии должны присутствовать конкретное место и время его совершения. Их можно легко зафиксировать, например, когда превышение скорости происходит непосредственно в поле зрения полицейской камеры.

В случае же измерения средней скорости, невозможно точно сказать, когда и в каком именно месте автомобиль превысил разрешенный скоростной порог. На этом основании правозащитники и рядовые автомобилисты неоднократно пытались оспорить штрафы «за среднюю скорость» в судах, доходя в конце концов до Верховного суда. Однако российская Фемида чаще всего отказывала им в этом, оставляя штрафы «за среднюю скорость» в силе. И вот внезапно выяснилось, что ГИБДД сама перестала оформлять протоколы за это нарушение. О причинах столь неожиданного поворота событий на соответствующий запрос «Коммерсанта» ГИБДД не ответила.