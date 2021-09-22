Включили заднюю: власти не отменят, а только упростят техосмотр

По замыслу ведомства, при проведении техосмотра оператор не должен проверять целостность тормозных трубок, подтеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, а также оценивать работоспособность стеклоомывателя и измерять уровень шума. Более того, наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки хотят оставить на совести водителя.

В свою очередь, МВД предлагает пойти дальше, исключив из списка проверку чистоты выхлопа. Кроме того, есть идея игнорировать трещины на стекле, не проверять замки дверей и регулировки сидений, плюс оставлять без внимания системы обогрева и обдува лобового стекла.

Проект поправок сейчас опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, так что до окончательного решения вопроса еще далеко. Но можно предположить, что отменять ТО никто не будет, ведь выборы прошли, а значит, заигрывать с избирателями больше не нужно…

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, почему широко разрекламированная отмена техосмотра в России на самом деле — полная фикция.