МВД опять хочет поменять программы подготовки водителей

Фото: газета-вся-тверь.рф.
Раньше ПДД запрещали учебным транспортным средствам выезжать на скоростные трассы — дескать, это помешает другим участникам движения. В прошлом году ограничение сняли, а сейчас МВД вообще считает, что учеников надо принудительно «выгонять» на автомагистрали.
Алексей Кованов

Итак, автошколы обяжут обучать будущих водителей навыкам управления автомобилем и мотоциклом на автомагистралях. Соответсвующий проект приказа уже прошел этап обсуждения на портале нормативных правовых актов.

Кроме того, ученики будут меньше времени находиться на «площадке» — 18 часов вместо нынешних 24-х, а в условиях уличного трафика потенциальному автомобилисту придется провести 38 часов против 32, соответственно.

И продолжая дорожную тему. Минтранс и ГАИ активно пытаются править устаревшие ПДД. Так, последние предложения от этих ведомств будут рассмотрены правительством после 1 октября.

автошколы, экзамены в ГАИ, ПДД, безопасность дорожного движения
30 сентября 2021
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