МВД опять хочет поменять программы подготовки водителей

Итак, автошколы обяжут обучать будущих водителей навыкам управления автомобилем и мотоциклом на автомагистралях. Соответсвующий проект приказа уже прошел этап обсуждения на портале нормативных правовых актов.

Кроме того, ученики будут меньше времени находиться на «площадке» — 18 часов вместо нынешних 24-х, а в условиях уличного трафика потенциальному автомобилисту придется провести 38 часов против 32, соответственно.

И продолжая дорожную тему. Минтранс и ГАИ активно пытаются править устаревшие ПДД. Так, последние предложения от этих ведомств будут рассмотрены правительством после 1 октября.