Штраф «за ремни» оказался крайне выгодным для ГИБДД

Итак, за первые девять месяцев нынешнего года было зафиксировано около 170 тысяч нарушений правил использования ремней безопасности. Притом самый большой «улов» принесли именно камеры: почти 118 тысяч штрафов «выписали» как раз системы фото- и видеофиксации.

С телефонными разговорами ситуация оказалась даже интереснее: во время движения водители использовали телефон 6 659 раз. Притом если инспекторы ГИБДД почти не замечали таких фактов, то всевидящие камеры обратили внимание аж на 6 196 нарушений!

Отсюда вывод: новые умения дорожных камер оказались крайне выгодными, так как почти 200 000 квитанций на суммы от 1 000 до 1 500 рублей — это весьма солидная статья для наполнения бюджетов.

Кстати, на одной из московских улиц уже установили комплекс автоматической фиксации, реагирующий на совсем неожиданное — на слишком громкий автозвук и выхлоп. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.