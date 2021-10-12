Власти намерены сажать в тюрьму уже за первую пьянку за рулем

Межправительственная комиссия под водительством Хуснуллина решила, что снижение количества аварий с пьяными водителями за первые шесть месяцев 2021 года на 37% (до 5100) — это непозволительно мало. Хотя, на самом деле, такие темпы снижения этого показателя — самый настоящий рекорд всех времен и народов в России. Причем поставленный естественным путем без всяких дополнительных и кар для водителей! Но этот факт оставили за скобками.
Поэтому ведомствам поручено сформулировать поправки в законодательство, которые должны, по мысли правительства, окончательно запугать потенциальных пьяных водителей. Прежде всего, чиновники хотят ввести уголовную ответственность уже в случае первого «залета» в пьяном виде за рулем. С оговоркой «принимая во внимание степень опьянения». То есть, видимо, начиная с какого-то уровня промилле алкоголя в крови, который сочтут особо опасным.
Сейчас допустимое количество спирта в выдохе водителя равно 0,16 мг на литр воздуха (0,3 грамма на литр крови). За его превышение в КоАП предусмотрено лишение водительского удостоверения и штраф. Под уголовное преследование за пьяное вождение можно попасть только повторно сев за руль в нетрезвом виде — по статье 264.1 УК РФ.
Было бы очень любопытно понаблюдать, как специалисты Минздрава будут определять «опасный» уровень алкоголя в крови, за который полагается уголовное преследование, от «безопасного», который достаточно покарать лишением «прав». Сама постановка этого вопроса означает, что существующая ныне разрешенная концентрация алкоголя в крови по определению занижена.
Каким будет этот «алкогольно-уголовный порог», на данный момент не ясно. Зато среди поручений Хуснуллина числится введение пожизненного лишения «прав» за повторную пьянку за рулем. А еще лишение попавшегося на пьяном вождении лицензии на оружие и постановка его на учет в наркодиспансере. Последняя мера на практике означает, что гражданину придется потом в течении года ежемесячно проходить обследования у нарколога — если он желает впоследствии вновь сесть за руль на законных основаниях. И, разумеется, не пить вообще в течение этого срока.
Напомним, что ежегодно в России отлавливают порядка 300 000 водителей в нетрезвом виде. Это означает, что в случае вступления в силу новейших мер для пьяных за рулем, армия российских уголовников может резко вырасти на сотни тысяч человек. Для справки: ежегодно в нашей стране к уголовному наказанию приговаривают в общей сложности порядка 500 000 человек.
Статистику ежегодной постановки граждан на учет в ПНД раздобыть не удалось. Тем не менее, есть все основания предположить, что она вырастет просто фантастически — в десятки раз, как минимум.