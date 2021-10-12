Власти намерены сажать в тюрьму уже за первую пьянку за рулем

Межправительственная комиссия под водительством Хуснуллина решила, что снижение количества аварий с пьяными водителями за первые шесть месяцев 2021 года на 37% (до 5100) — это непозволительно мало. Хотя, на самом деле, такие темпы снижения этого показателя — самый настоящий рекорд всех времен и народов в России. Причем поставленный естественным путем без всяких дополнительных и кар для водителей! Но этот факт оставили за скобками.

Поэтому ведомствам поручено сформулировать поправки в законодательство, которые должны, по мысли правительства, окончательно запугать потенциальных пьяных водителей. Прежде всего, чиновники хотят ввести уголовную ответственность уже в случае первого «залета» в пьяном виде за рулем. С оговоркой «принимая во внимание степень опьянения». То есть, видимо, начиная с какого-то уровня промилле алкоголя в крови, который сочтут особо опасным.

Сейчас допустимое количество спирта в выдохе водителя равно 0,16 мг на литр воздуха (0,3 грамма на литр крови). За его превышение в КоАП предусмотрено лишение водительского удостоверения и штраф. Под уголовное преследование за пьяное вождение можно попасть только повторно сев за руль в нетрезвом виде — по статье 264.1 УК РФ.