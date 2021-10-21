Столичные камеры фиксации начали штрафовать за все нарушения ПДД

Как сообщил Департамент транспорта Москвы, сейчас нарушения, зафиксированные этой камерой, приходится перепроверять вручную. Впрочем, на «ручной разбор» попадают только те случаи, когда система не до конца уверена в своей правоте.

При этом комплекс способен самообучаться. Он распознает включенные огни по множеству критериев, и с каждой проезжающей мимо машиной алгоритм распознавания становится соврешеннее — во всяком случае, так уверяют разработчики.

Добавим, что сейчас штраф за езду без включенных ходовых огней или ближнего света в светлое время суток составляет 500 рублей. И можно предположить, что вслед за Москвой, камеры, фиксирующие «темные» автомобили, появятся по всей стране.

А ведь еще совсем недавно автомобилисты удивлялись новым камерам, что обучены распознавать непристегнутый ремень безопасности, а также разговор водителя по телефону. Сейчас же такие комплексы распространились повсеместно, притом ГИБДД не скрывает: штрафы «за ремни» выписываются буквально пачками.