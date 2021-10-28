Новый штраф за опасное вождение разорит автовладельцев и «убьет» мотоциклистов

Опасное вождение уже не первую пятилетку не дает покоя отечественным чиновникам и правоохранителям. В 2016 году они даже включили этот термин в Правила дорожного движения, однако до взимания штрафов дело так и не дошло. Основная проблема — в весьма размытой формулировке, благодаря которой «опасным» водителем можно признать почти каждого, передвигающегося на авто и мототранспорте водителя.

Теперь же, если поправки будут приняты, за перестроение при интенсивном движении или несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации, придется — по нескольку раз на дню — заплатить 3000 рублей.

– Проблема выявления состава правонарушения «за опасное вождение» заключается, во-первых, в наличии в формулировке закона субъективной оценки — «создает угрозу», согласитесь, звучит очень расплывчато, — поделился с порталом «АвтоВзгляд» своими сомнениями в отношении работоспособности новации участник разработки ГОСТов для комплексов автоматической фиксации Григорий Шухман. — Во-вторых, остаются вопросы к необходимости документировать такие события видеозаписью, поскольку речь идет о длительном «неоднократном» совершении действий из списка нарушений. Не нормированы их минимальное количество и «срок давности», когда они считаются отдельными событиями…