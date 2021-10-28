Новый штраф за опасное вождение разорит автовладельцев и «убьет» мотоциклистов

Опасное вождение уже не первую пятилетку не дает покоя отечественным чиновникам и правоохранителям. В 2016 году они даже включили этот термин в Правила дорожного движения, однако до взимания штрафов дело так и не дошло. Основная проблема — в весьма размытой формулировке, благодаря которой «опасным» водителем можно признать почти каждого, передвигающегося на авто и мототранспорте водителя.
Теперь же, если поправки будут приняты, за перестроение при интенсивном движении или несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации, придется — по нескольку раз на дню — заплатить 3000 рублей.
– Проблема выявления состава правонарушения «за опасное вождение» заключается, во-первых, в наличии в формулировке закона субъективной оценки — «создает угрозу», согласитесь, звучит очень расплывчато, — поделился с порталом «АвтоВзгляд» своими сомнениями в отношении работоспособности новации участник разработки ГОСТов для комплексов автоматической фиксации Григорий Шухман. — Во-вторых, остаются вопросы к необходимости документировать такие события видеозаписью, поскольку речь идет о длительном «неоднократном» совершении действий из списка нарушений. Не нормированы их минимальное количество и «срок давности», когда они считаются отдельными событиями…
В случае передачи контроля за данным нарушением автоматическим комплексам фиксации встает вопрос, будет ли ГИБДД сама формализовать эти критерии, или как, например, с фиксацией нарушения правил использования световых приборов т/с, оставит этот вопрос на откуп производителям камер. Когда каждый производитель будет разрабатывать алгоритмы отбора событий в меру своего понимания, — считает г-н Шухман.
С тем, что идентифицировать «опасное вождение» будет сложно и новый штраф может повлечь за собой кучу ошибочных «писем счастья» добропорядочным автовладельцам, согласен и координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов:
– Если ты едешь в тоннеле и видишь сломанный автомобиль, или ДТП в своей полосе — справа и слева сплошная линия разметки, а ты объехал препятствие и вернулся в свою полосу — ты уже нарушитель. Движение на мотоцикле между рядами также является одним сплошным опасным вождением и больше всего я обеспокоен именно за мотоциклистов в данном случае. Так как сделать с этими многочисленными штрафами, которые неизбежно на них повалятся за каждый проезд по дороге и с каждой камеры, они ничего не смогут. В итоге, под гнетом штрафного катка мотодвижение в стране может просто исчезнуть, что в общем неправильно, учитывая, что нас без конца призывают использовать альтернативные машине виды транспорта, — считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, либо штрафовать за опасное вождение в итоге не будут вообще никого, либо всех кого угодно, но тогда нарушителями станут автоматически почти все автомобилисты и вообще все мотоциклисты.
Ну и еще один важный момент. Вряд ли новый штраф остановит любителей ночных покатушек и гонок в городских условиях на дорогостоящих машинах. Богатые детки обеспеченных родителей и высоких чиновников по-прежнему продолжат откупаться ничего не значащими для них деньгами за по настоящему опасные маневры, которые они производят на дорогах, несмотря ни на какие штрафы.
Рядовому же автомобилисту за объезд ДТП теперь придется отдуваться в суде и доказывать, что он не Мара Багдасарян, а законопослушный водитель, просто объезжавший препятствие на дороге.