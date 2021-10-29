Таксистов начали тысячами штрафовать за неправильную раскраску машин

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Камеры фотовидеофиксации, установленные вдоль дорог Подмосковья, научились выявлять автомобили такси, не соответствующие утвержденной цветовой гамме. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности.
Алексей Кованов

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, нейросеть распознает цвет автомобиля такси (он должен быть белым), а также наличие желтой светоотражающей полосы посередине, серой полосы снизу кузова и оранжевого фонаря на крыше.

За первые сутки комплексы зафиксировали 3100 нарушений, наиболее распространенные из них — отсутствие или повреждение желтой полосы и отсутствие фонаря на крыше. Если в течение 30 дней нарушения не будут устранены, нейросеть направит документы в областной Минтранс для аннулирования разрешений таксомоторов.

Кстати, разговор с таксистом всегда интересен, ведь никто не сможет рассказать про дорогу и машину больше, чем профессиональный шофер. Однако далеко не все водители авто с «шашечками» являются таковыми — большинство напоминают собой «каршеринг с водителем», как выразился настоящий профессионал еще советской закалки.

В чем же разница, и как таксующий пенсионер получает по 250 000 рублей в месяц «чистыми», из первых уст узнал портал «АвтоВзгляд».

штрафы, видеофиксация, КоАП, такси
29 октября 2021
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