Таксистов начали тысячами штрафовать за неправильную раскраску машин

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, нейросеть распознает цвет автомобиля такси (он должен быть белым), а также наличие желтой светоотражающей полосы посередине, серой полосы снизу кузова и оранжевого фонаря на крыше.

За первые сутки комплексы зафиксировали 3100 нарушений, наиболее распространенные из них — отсутствие или повреждение желтой полосы и отсутствие фонаря на крыше. Если в течение 30 дней нарушения не будут устранены, нейросеть направит документы в областной Минтранс для аннулирования разрешений таксомоторов.

Кстати, разговор с таксистом всегда интересен, ведь никто не сможет рассказать про дорогу и машину больше, чем профессиональный шофер. Однако далеко не все водители авто с «шашечками» являются таковыми — большинство напоминают собой «каршеринг с водителем», как выразился настоящий профессионал еще советской закалки.

В чем же разница, и как таксующий пенсионер получает по 250 000 рублей в месяц «чистыми», из первых уст узнал портал «АвтоВзгляд».