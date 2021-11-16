Студентку, сбившую детей на «зебре» в Солнцево, «посадили» на пять лет

Экс-студентку приговорили к пяти годам колонии-поселения. Кроме того, Башкирова в течение 2,5 лет будет лишена права трудиться в сферах, связанных с вождением автомобиля. Помимо этого, суд решил, что она обязана выплатить семье пострадавших четыре миллиона рублей. Ранее сообщалось, что Башкирова извинилась перед родственниками погибших и перечислила им 2,3 млн рублей.

Напомним, что 16 июля этого года она, за рулем Mazd3, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве сбила трех детей. Два мальчика трех и пяти лет погибли. Еще один ребенок, девятимесячная девочка, осталась жива. Защита настаивала, что Башкирову ослепило солнце. Экспертиза установила, что она в момент аварии двигалась с превышением скорости.

Характерно, что чуть ли не на следующий день после трагедии власти оборудовали злополучный переход «лежачими полицейскими», о чем местные жители неоднократно их просили до этого резонансного ДТП.