В Совете Федерации предложили «сажать» водителей-лихачей на пять лет

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Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил, что штрафовать дорожных хулиганов бесполезно. Вместо этого их надо отправлять в тюрьму. Его слова приводит «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

«За нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает, они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 км/час, поэтому говорить об увеличении штрафов совершенно бесперспективно. Остановить таких гонщиков могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными», — считает Васильев.

Он добавил, что речь идет о сроках заключения на три-пять лет. Сенатор пояснил, что столь суровогор наказания за нарушения ПДД заслуживают водители, которые подвергают риску других участников дорожного движения «ради хайпа в интернете, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях», сообщает ТАСС.

штрафы, ПДД, безопасность дорожного движения
23 ноября 2021
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