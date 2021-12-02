В России хотят ввести новый штраф для водителей на 5000 рублей

Депутаты предлагают дополнить «автомобильный» раздел действующего КоАП статьей 12.18.1 — «Умышленное опасное (агрессивное) вождение». Согласно ей, поведение водителя на дороге, создающее аварийную ситуацию, будет караться 5000 рублей штрафа. Повторная в течении года агрессивная езда станет основанием для штрафа в пределах 5000−10 000 рублей либо лишения водителя «прав» на срок до одного года. В проекте статьи КоАП сказано, что для обвинения автомобилиста в агрессивном вождении требуются доказательства в виде материалов фото-видеофиксации. Лишать шофера ВУ должен будет исключительно суд. Одним из авторов законопроекта является глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Любопытно, что в 2013 году он же был одним из соавторов проекта аналогичных поправок об опасном вождении в КоАП. Тогда предлагалось наказывать агрессивных водителей на 2000—5000 рублей, без лишения «прав».

Напомним также, что в проекте новой редакции КоАП, разрабатываемой сейчас Минюстом, также имеется статья, касающаяся этой темы. Согласно ей, за опасное вождение водителя будут штрафовать на 5 000 рублей. Она также не подразумевает увеличения наказания за повторное нарушение и не предусматривает лишение «прав». Кроме того, в «минюстовском» варианте ничего не говорится о требовании обязательного наличия доказательств правонарушения в виде материалов фото-видеофиксации.