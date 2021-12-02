В России хотят ввести новый штраф для водителей на 5000 рублей

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Депутаты в очередной раз предлагают ввести в КоАП наказание за агрессивное вождение. Оно запрещено ПДД, но за него, на данный момент, не предусмотрено никакого наказания. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности законопроекта.
Максим Строкер

Депутаты предлагают дополнить «автомобильный» раздел действующего КоАП статьей 12.18.1 — «Умышленное опасное (агрессивное) вождение». Согласно ей, поведение водителя на дороге, создающее аварийную ситуацию, будет караться 5000 рублей штрафа. Повторная в течении года агрессивная езда станет основанием для штрафа в пределах 5000−10 000 рублей либо лишения водителя «прав» на срок до одного года. В проекте статьи КоАП сказано, что для обвинения автомобилиста в агрессивном вождении требуются доказательства в виде материалов фото-видеофиксации. Лишать шофера ВУ должен будет исключительно суд. Одним из авторов законопроекта является глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Любопытно, что в 2013 году он же был одним из соавторов проекта аналогичных поправок об опасном вождении в КоАП. Тогда предлагалось наказывать агрессивных водителей на 2000—5000 рублей, без лишения «прав».

Напомним также, что в проекте новой редакции КоАП, разрабатываемой сейчас Минюстом, также имеется статья, касающаяся этой темы. Согласно ей, за опасное вождение водителя будут штрафовать на 5 000 рублей. Она также не подразумевает увеличения наказания за повторное нарушение и не предусматривает лишение «прав». Кроме того, в «минюстовском» варианте ничего не говорится о требовании обязательного наличия доказательств правонарушения в виде материалов фото-видеофиксации.

штрафы, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
2 декабря 2021
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