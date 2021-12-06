Киркорова будут судить за неуплату десятков штрафов ГИБДД

«К мировому судье судебного участка №422 Таганского района г. Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушений в отношении Киркорова Филиппа. Судебные заседания назначены на 14 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

По каждому из протоколов, оформленных московской ГИБДД, Киркорову, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»), полагается штраф в двукратном размере от неоплаченной вовремя суммы, но не менее 1000 рублей. Либо до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.

Сообщается, что речь идет о протоколах, оформленных на Киркорова за одиннадцать месяцев 2021 года — с января по ноябрь. Шоумен задолжал бюджету по штрафам сумму, примерно равную 45 000 рублей.

Обычно такие задолженности судебные приставы в принудительном порядке списывают со счетов должника уже примерно через 3—4 месяца просрочки. В случае Киркорова, судя по всему, фискалы не сумели отыскать ни одного банковского счета, оформленного на его имя. Либо на счетах певца не нашлось денег для взыскания задолженности. В противном случае, штрафы списались бы в пользу государства еще до того, как дело о неуплате оказалось в суде.

Согласно еще одной версии, приставы, столкнувшись с очередным «звездным» неплательщиком, решили подстраховаться и перевалили на суд не особо перспективную в медийном плане работенку по взысканию недоимок с «селебрити».