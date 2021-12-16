Совет Федерации предложил лишать «прав» за еще один вид нарушений

Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за организацию и осуществление нелегальных перевозок пассажиров. Существующие меры административного наказания не являются серьезным препятствием для нелегальных перевозок пассажиров, — сказано в тексте обращения в правительство.

—Увеличение денежных штрафов не будет играть серьезного воздействия. Совсем другое дело — лишение «прав» на существенный период времени и задержание транспортного средства, — считает один из авторов проекта сенатор Валерий Васильев.

Таким образом сенаторы решили бороться с нелегальными перевозчиками, которые предлагают клиентам поездки по заниженным ценам. Они несут меньшие издержки благодаря невыполнению обязательных требований, сообщает ТАСС.