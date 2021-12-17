Правительство одобрило наказание в виде двух лет тюрьмы «за встречку»

Депутатский законопроект о введении уголовной ответственности для серийных нарушителей правил дорожного движения нашел поддержку в правительстве РФ.

– На вторник поставим в первом чтении, если депутаты поддержат, попытаемся рассмотреть во втором и третьем до завершения работы осенней сессии, которая состоится 22 декабря, — заявил по этому поводу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Известно, что проект поправок в УК подразумевает введение уголовного наказания за превышение скорости более чем 60 км/ч, а также выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления в случае, когда водитель ранее не мене двух раз уже подвергался санкциям за аналогичные проступки и был лишен ВУ.

Новелла говорит о штрафе в 200—300 000 рублей, либо обязательных работах на срок до 480 часов, либо лишении свободы на срок до двух лет. Оговаривается, что на вышеназванные нарушения, зафиксированные камерами автоматической фиксации, уголовная ответственность распространяться не будет.